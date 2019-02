Wethouder en Bosnië-veteraan Boudewijn Revis reikt tweede Witte Anjer Prijs uit

Het Nationaal Comité Veteranendag reikt dit jaar de tweede Witte Anjer Prijs uit voor mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor veteranen. Voorzitter van de jury is wethouder Boudewijn Revis, zelf Bosnië veteraan.

Vorig jaar waren er 110 aanmeldingen. De jury koos uiteindelijk voor Herman Pestman van het buddyhondenproject van KNGF Geleidehonden. Bij KNGF Geleidehonden leidde de man uit Zaandijk de afgelopen vijf jaar 35 zogeheten buddyhonden op. De honden worden geplaatst bij veteranen met posttraumatische stressstoornissen (PTSS) om hen te ondersteunen bij hun herstel.

Nominaties moeten voor maandag 29 april worden gestuurd naar mail@veteranendag.nl of per post naar Westerstraat 252-254, 1015 MT Amsterdam t.a.v. Witte Anjer Prijs. Alle inzendingen worden door een deskundige jury bekeken. Twee weken voor Veteranendag, op donderdag 20 juni, wordt de winnaar van de Witte Anjer Prijs bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Den Haag. De winnaar is op 29 juni eregast bij de Nederlandse Veteranendag en mag later een rondvlucht maken in een historische Dakota.

Luister hier naar het interview met Boudewijn Revis.