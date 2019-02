Ajax-fans mogen demonstreren in Den Haag

Ajax-fans mogen zondag in Den Haag komen demonstreren. Burgemeester Pauline Krikke heeft dat dinsdag laten weten naar aanleiding van de aankondiging dat de supporters willen protesteren. Ze gaat nog samen met de politie bekijken hoe dit veilig en verantwoord kan gebeuren.

De Ajax-supporters willen protesteren tegen het besluit van Krikke om opnieuw geen fans uit Amsterdam toe te laten bij de uitwedstrijd tegen ADO. Ze zeggen op sociale media dat ze met 249 man in vijf bussen naar Den Haag komen. De demonstratie moet beginnen om 12.15 uur, als beide clubs aftrappen in het stadion, en zal de hele wedstrijd duren.

“Ik ken de gevoeligheden rond deze wedstrijd, waarbij geen Ajax-supporters welkom zijn. En ik snap dat deze demonstratie gevoelig ligt bij sommige mensen in Den Haag. Maar uiteindelijk geldt in dit land het grondrecht dat iedereen mag demonstreren voor haar of zijn zaak, waarbij wij goed kijken naar de veiligheid en de openbare orde”, aldus Krikke.

Gewelddadige bestorming

Duels tussen Ajax en ADO worden sinds 2006 zonder supporters van de uitspelende club afgewerkt. Reden voor dat besluit was een gewelddadige bestorming van een supportershonk van ADO door hooligans van Ajax. Beide clubs overleggen al langer hoe ze weer supporters naar onderlinge duels kunnen meenemen. Vooral Ajax wil het verbod op supporters van de uitspelende club zo snel mogelijk opheffen.

Het is niet de eerste keer dat fans van Ajax in Den Haag willen demonstreren. Ze liepen ook rond met die plannen in de aanloop naar een bekerduel met Scheveningen, dat in september 2017 zou plaatsvinden in het stadion van ADO. Fans van Ajax waren toen eveneens niet welkom. Ze zagen op het laatste moment af van een demonstratie op het Malieveld omdat Krikke, de KNVB en ADO Den Haag hadden toegezegd gesprekken te voeren over het verbod op ‘uitsupporters’.