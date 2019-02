Alexander Franken en Sjaak Kroes in Het Woordenrijk

Dinsdagavond zijn muzikant/schrijver Alexander Franken en de dichter Sjaak Kroes (De Woordenwisseling) te gast in het radioprogramma Woordenrijk op Den Haag FM.

Sjaak Kroes begon enkele jaren terug met dichten op straat – gewapend met een fiets, een tafel, twee stoeltjes en een typemachine zit hij in het centrum en maakt gedichten over de mensen die bij hem aanschuiven. Het laatste halfjaar heeft hij ons op de hoogte gehouden van de totstandkoming van zijn debuutbundel. Nu de bundel er is, komt hij er uit voorlezen en vertellen over de publiciteit die losbarstte (hij haalde onder meer de Metro, AD en Koffietijd). Tevens schuift schrijver/muzikant Alexander Franken aan met gedichten, verhalen en nieuwe plannen en Anne-Tjerk Mante is aanwezig met gitaar en mooie teksten.

Het Woordenrijk is dinsdag van 21 tot 22 uur te beluisteren en wordt gepresenteerd door Harry Zevenbergen en Ricco van Nierop.

