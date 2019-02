Voormalig bendeleider Den Haag Crips verdacht liquidatie in Rotterdam

Benefietavond in Paard voor Haagse ALS-patiënt Ingrid

De Haagse Ingrid van der Meer kreeg afgelopen zomer de diagnose ALS. Daarna ging het snel achteruit en werd het al bijna onmogelijk om te praten en zichzelf verstaanbaar te maken. Om haar medicatie te kunnen betalen is er geld nodig.

Daarom organiseert een groepje vrienden van Ingrid een benefietconcert. Onder anderen Pat Smith, Tim Akkerman en De Kraaien treden dinsdagavond 26 februari belangeloos op voor Ingrid. “Daarnaast hebben we een groep sponsoren gevonden zodat we ook prijzen weg kunnen geven”, zegt organisator Caroline van der Voort op Den Haag FM. “Er is een loterij met mooie prijzen zoals boeken, dinercheques en waardebonnen voor een garage. Daarnaast maak je kans op een meet en greet met de artiesten.”

Het benefietconcert voor Ingrid van der Meer is dinsdag 26 februari vanaf 19.00 uur in de kleine zaal van het Paard. De volledige opbrengst gaat naar medicatie en behandeling voor Ingrid en naar de Stichting ALS Nederland. Kijk hier voor meer informatie en kaartverkoop. Kijk hier voor het volledige verhaal van Ingrid en de crowdfundingsactie.

Luister hier naar het interview met Caroline van der Voort op Den Haag FM.