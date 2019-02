Brandweer geeft inkijk in reddingsoperatie na gasexplosie Jan van der Heijdenstraat

Brandweer Haaglanden heeft dinsdag een video verspreid waarin brandweerlieden uitgebreid terugblikken op de reddingsactie die volgde na een gasexplosie op 27 januari in de Jan van der Heijdenstraat. Bij de explosie raakten negen mensen gewond. Vier van hen moesten onder het puin vandaan worden gehaald. Drie woningen werden volledig verwoest.

Lucien Groeneweg is die dag Hoofdofficier van Dienst, die wordt gealarmeerd bij grote incidenten. “Grote hulpverlening. Instorting: ja. Explosie: ja. Gevaarlijke stoffen: ja. Jan van der Heijdenstraat.” “Ok, dit is een melding die ik nog nooit heb gekregen”, zegt hij over de melding die hij op zijn pieper binnenkreeg.

Brandweerman Ed Adema is met zijn team snel ter plaatse. “Wij hoorden al gelijk het geschreeuw van mensen onder het puin vandaan komen.” Ondanks dat het pand vrij instabiel is, besluit hij om met zijn team de reddingsactie in gang te zetten. En met succes: ongeveer negen uur later is iedereen onder het puin vandaag gehaald en buiten levensgevaar. “Een unieke prestatie”, blikt Groeneweg terug. “Ik word er bijna emotioneel van als ik eraan terugdenk.”

Foto: still YouTube Brandweer Haaglanden