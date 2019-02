Breakdancetalent India zaterdag op Jeugd WK

Ze oefent nog even op de dansmoves de ‘Windmill’ en de ‘Flare’. Voor India Sardjoe, ook wel bekend als B-girl India, is het in het Haags Hiphopcentrum deze week hard trainen. Zaterdag gaat ze namelijk naar het Jeugd WK Breakdance in Parijs.

India begon vier jaar geleden met breakdance en in december vorig jaar werd ze Nederlands kampioen. Haar trainer Ton Steenvoorde is erg onder de indruk van haar. “Als ze zo doorgaat kan ze de beste van de wereld worden”, aldus Ton.