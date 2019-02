Haagse vriendengroepen helpen nieuwkomers integreren

Het sociale initiatief ‘Samen Hier’ koppelt nieuwkomers of nieuwkomersgezinnen aan een groep van vijf enthousiaste Hagenaars die een jaar met hen willen optrekken. Samen Hier is een project van non-profit organisatie ‘Justice and Peace’.

Het project is afkomstig uit Canada, en daar blijkt het te werken. “Als je nieuw in een land bent waar je de taal niet spreekt is het heel lastig contact leggen”, zegt Maaike Graaff van Justice and Peace op Den Haag FM. “Het is veel makkelijker om te integreren als je een groep mensen om je heen hebt die je kan helpen.” Maaike hoopt dat er uit het project vriendschappen ontstaan. “We kunnen ze niet verplichten om vrienden te worden natuurlijk. Maar in Canada gebeurde dat vaak wel.”

Tariq Alhassan, zelf in 2014 vanuit Syrië naar Nederland gekomen, werkt sinds afgelopen zomer voor Justice and Peace. Hij verteld hoe belangrijk goede lokale contacten waren bij zijn integratie, niet alleen bij instanties maar ook in het dagelijks leven. “Toen ik in het asielzoekerscentrum zat werkte ik als tolk mee aan een onderzoek van een groepje studenten”, zegt Tariq. “Die studenten zijn mijn vrienden geworden en hebben mij heel erg geholpen met integreren.”

Pilot in Den Haag

Voor een pilot in Den Haag is non-profit organisatie ‘Justice and Peace’, dat Samen Hier organiseert, op zoek naar zowel geïnteresseerde vluchtelingen als vrijwilligers. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn worden de nieuwkomers en vriendengroepen een jaar lang aan elkaar gekoppeld. Naast Den Haag draait er ook een pilot in Almere, Rotterdam en Haarlem. Als het een succes is breiden ze uit naar 23 steden in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van Samen Hier.

Luister hier naar het interview met Maaike Graaff en Tariq Alhassan op Den Haag FM.