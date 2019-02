Andrei K. hoort strafeis Openbaar Ministerie in zaak moord op yogalerares Julia

De zaak van de moord op de Russische yogalerares Julia komt woensdag voor de rechter. Haar partner, Andrei K., wordt er van verdacht haar in januari 2018 te hebben vermoord en in stukken te hebben gezaagd in hun huis aan de Neptunusstraat. De strafeis van het Openbaar Ministerie(OM) tegen de 41-jarige Rus wordt woensdag aan hem bekend gemaakt.

Op 9 januari van het vorige jaar gaf K. Julia op als vermist. Enkele dagen daarna onderzochten agenten het huis en vonden ze de vrouw. Het lichaam van de Russische yogalerares werd in stukken aangetroffen in een kist met aarde op het balkon. K. heeft bekend dat hij het lichaam van zijn vrouw weg heeft willen maken, maar hij houdt vol dat hij niet weet hoe ze om het leven is gekomen. De Rus zou niet hebben kunnen accepteren dat Julia van hem wilde scheiden.

Andrei K. onderging een psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In een rapport van dat onderzoek staat dat de kans op herhaling heel laag is. Toch is tbs als straf het advies. De twee deskundigen die het rapport schreven zijn woensdag aanwezig tijdens de rechtszaak, zodat alle partijen vragen aan hen kunnen stellen.

