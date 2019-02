App Voedingscentrum helpt zwangere vrouwen met dieet

Het Voedingscentrum in Den Haag heeft een speciale app ontwikkeld voor zwangere vrouwen die twijfelen over wat ze wel en niet mogen eten. De app ‘ZwangerHap’ moet eenduidige informatie geven, in plaats van soms tegenstrijdige informatie die op internet te vinden is.

De nieuwe app moet die onzekerheid wegnemen. “Je ziet snel van duizenden producten of je het wel of beter niet kunt eten. En de informatie komt van een betrouwbare bron. Het Voedingscentrum volgt namelijk de laatste wetenschappelijke inzichten over voeding en weegt alle onderzoeken zorgvuldig tegen elkaar af”, meldt het Voedingscentrum.

De app is gratis te installeren op zowel iOS- als Android-telefoons.