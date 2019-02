OM eist acht jaar cel en tbs met dwang tegen echtgenoot yogalerares Julia

Het Openbaar Ministerie (OM) eist woensdag acht jaar cel en tbs met dwang tegen de 41-jarige Rus Andrei K. Hij zou zijn vrouw Julia in januari 2018 hebben vermoord en in stukken hebben gezaagd. De politie vond de lichaamsdelen een paar dagen later op het balkon van hun appartement.

Andrei K. verklaart woendag in de rechtbank dat Julia hem vertelde dat ze was vreemdgegaan. “Het was een afschuwelijke situatie, ik was er continu over aan het nadenken.” Op 7 januari ontstond er een heftige ruzie. Vervolgens herinnert hij zich dat Julia met haar rug tegen het bed aanzat en niet meer bewoog. “Ik weet niet meer wat daartussen zat. Ik heb geesten, entiteiten, in mijn hoofd, die namen het over.” Hoe Julia dood is gegaan weet K. ook niet meer. Volgens de rechter was ze gesmoord en gewurgd.

Nadat Julia was vermoord, zaagde K. haar in stukken. “Ik deed het onder invloed van de entiteiten.” De dag na de dood van Julia kocht K. een zaag, duct tape, zandcement, een rode kruiwagen en zakken aarde. In de badkamer van hun huis aan de Neptunusstraat in Scheveningen zaagde hij haar lichaam in stukken.

Toerekeningsvatbaar

Tijdens de rechtszaak kwam de toerekeningsvatbaarheid van K. ter sprake. Volgens de officier van justitie was hij al lange tijd depressief. De moord op zijn vrouw ziet de officier als opgekropte woede en niet als psychose, waardoor K. als toerekeningsvatbaar wordt gezien. Ook voor het in stukken zagen en wegmaken van het lichaam van Julia vindt de officier van justitie K. deels toerekeningsvatbaar.