SP hoopt dat wethouder schimmelwoningen snel aanpakt

De Haagse SP-fractie wil dat wethouder Boudewijn Revis snel om de tafel gaat met woningcorporatie Vestia om de zogeheten schimmelwoningen in Molenwijk.

De wethouder heeft donderdag aangegeven dat de gemeente de woningen zelf gaat inspecteren. “We hopen dat die toezegging wat meer schot in de zaak brengt”, zegt Lesley Arp van de SP op Den Haag FM. De fractievertegenwoordiger is zelf bij bewoners van Molenwijk langs geweest. “Bij sommige huizen loopt het water gewoon langs de muren van de woonkamer naar beneden”, zegt Arp. “Daarnaast is de schimmel in de huizen echt heel slecht voor de gezondheid.”

Tijdens de raadsvergadering spraken een aantal bewoners van Molenwijk over hun problemen. Daarnaast boden ze wethouder Boudewijn Revis een symbolische paddenstoelenkweekset en een bewonerspetitie.

Foto: Vincent Veenman