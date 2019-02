WINACTIE: Gratis naar GOODLUCK en AVA NOVA in het Paard

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor GOODLUCK (foto) en AVA NOVA op donderdag 28 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

GOODLUCK schotelt je een bord voor met daarop elektronica en pop met een klein vleugje jazz en presenteert hiermee een geheel eigen sound die bestempeld kan worden als écht Zuid-Afrikaans. Met deze blend van stijlen willen ze de elektronische pop luisteraar uit dagen om interesse te krijgen in hun zomerse beats met een tropisch tintje. Sluit je ogen en laat je meenemen door de klanken die je tegemoet komen als een fris lentebriesje. In het voorprogramma staat AVA NOVA, het project rondom singer/songwriter Robin Dirksen. Samen met haar producers maakt ze dromerige synthpop met elektronische beats als basis en muziek gemaakt met echte instrumenten.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor GOODLUCK en AVA NOVA op donderdag 28 februari in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.