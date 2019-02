Er komt voorlopig geen islamitische begraafplaats in Den Haag

De gemeente gaat niet op zoek naar een locatie voor een islamitische begraafplaats. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen een motie van de Islam Democraten. Die partij is van mening dat er in Den Haag onvoldoende moslimigraven zijn.

Het stadsbestuur laat in een reactie weten dat er genoeg plek is waar ook islamitisch begraven kan worden, bijvoorbeeld op de gemeentelijke begraafplaats Westduin. Ook bij de particuliere begraafplaats Oud Eik en Duinen zou genoeg plek zijn. Volgens raadslid Tahsin Cetinkaya van Islam Democraten is dat niet helemaal waar. “Islamitische uitvaarten zijn anders dan uitvaarten die we hier gewend zijn”, zegt Cetinkaya op Den Haag FM. “Het is niet gebruikelijk om tussen andere graven te liggen. Als je een eigen graf wilt kost dat 5.000 euro.”

De partij zegt nadrukkelijk niet te verlangen dat de gemeente een nieuwe begraafplaats gaat betalen. “We willen alleen dat ze helpen met zoeken naar een geschikte plek”, zegt Tahsin. “Dan zoeken wij naar een particuliere partij die het kan betalen.”

Foto: Willem Minderhout

Luister hier naar het interview met Tahsin Cetinkaya op Den Haag FM.