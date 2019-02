Haagse kok gaat voedselverspilling in horeca tegen en helpt Hagenaars aan maaltijd

De Haagse kok Arna van der Sloot heeft misschien wel dé oplossing om voedselverspilling in de horeca tegen te gaan: Vers en Vrij. Ze is een crowdfunding begonnen om voedsel dat in restaurants, verzorgingstehuizen of andere grote keukens overblijft op te halen, en te schenken aan Hagenaars die het goed kunnen gebruiken.

“We zetten een koelkast neer in bijvoorbeeld een restaurant”, zegt Arna op Den Haag FM. “Al het eten dat overblijft wordt daarin verzameld. Een van onze vrijwilligers haalt de volgende ochtend de maaltijden op en brengt ze naar een buurthuis, kerk of moskee.” Daar staat ook een koelkast waar de vrijwilliger het eten inlegt.

Succesvol getest

Vers en Vrij heeft in april vorig jaar al een succesvolle pilot gedraaid. Maaltijden uit twee restaurants konden worden opgehaald in wijkwinkel Bij Betje in Moerwijk. “Vorig jaar hadden we een vrouw die drie keer in de week eten kwam afhalen”, zegt Van der Sloot. “Hierdoor hield ze voor het eerst in haar leven 21 euro over aan het eind van de maand.”

Om haar plan werkelijkheid te laten worden heeft Arna 5.000 euro nodig om koelkasten te kopen . Daarnaast is ze hard op zoek naar vrijwilligers, restaurants en instanties die mee willen doen. Als alles lukt gaat Vers en Vrij in juni van start.

Logo: Fajo Creatives

Luister hier naar het interview met Arna van der Sloot op Den Haag FM.