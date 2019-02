Medewerker Galvanischool verdacht van zedendelict

Een medewerker (25) van de Galvanischool is aangehouden op verdenking van een zedendelict. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het zou gaan om grensoverschrijdende gedrag van een vrijwilliger van de basisschool in Duinoord. Het OM denkt dat het buiten school gebeurde, maar sluit niet uit dat er ook op school iets is gebeurd, zegt een woordvoerder.

De man uit Den Haag is recent aangehouden, kort na een melding over zijn gedrag. Over de periode waarin dit gedrag zou hebben plaatsgevonden kan het OM nog weinig zeggen. De verdachte zit nog vast. Yvon Rouwhorst, directeur van de Galvanischool, wil niets over de zaak zeggen.

Foto: Google Maps