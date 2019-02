Rapnummer over Bezuidenhout-West verbindt de jeugd

De meidengroep Hartje Den Haag bestaat nog maar kort, maar hun eerste nummer Bezuidenhout-West is al duizenden keren bekeken op YouTube sinds de clip vrijdag online kwam. Het nummer over de wijk is een project vanuit stadsdeelkantoor Haagse Hout en moet zorgen voor meer verbinding bij de jeugd.

De meiden kenden elkaar voor het project nauwelijks en hadden amper ervaring met rappen. Ze kregen daarom hulp van de Haagse rappers Umit-C en Mekki die al eerder dergelijke projecten begeleidden. Zo brachten jongeren uit Duindorp afgelopen zomer bijvoorbeeld het nummer ‘trots op Duindorp’ uit.

Voorlopig blijft het voor de meiden bij het nummer Bezuidenhout-West, ook al hebben de meiden wel ambities in de muziekwereld. Zo wil de een zangeres worden en wil de ander verder in het rappen.