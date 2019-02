Moordzaak Leyweg: justitie in beroep tegen vrijspraak

Nieuwe ‘beleeftuin’ HagaZiekenhuis moet patiënten helpen bij herstel

Meer in

Het HagaZiekenhuis aan de Leyweg heeft een ‘beleeftuin’ aangelegd om patiënten buiten te laten revalideren. Er liggen allerlei soorten bestrating en andere obstakels zodat mensen onder begeleiding weer kunnen leren lopen of omgaan met hulpmiddelen.

Het is bedacht door fysiotherapeuten van het ziekenhuis. Zij zagen dat mensen vooral binnen allerlei oefeningen deden, maar vervolgens buiten met de harde realiteit werden geconfronteerd. In de ligt onder meer een schelpenpad, een zandweg, ook zijn er verhogingen en er staan bruggen zoals in een turnzaal.

“Daglicht, buitenlucht en bewegen zijn belangrijke ingrediënten voor herstel. De meeste patiënten in het ziekenhuis komen niet buiten. Als je ze mee naar buiten neemt, fleuren ze op en zijn ze veel actiever. Ook contact met anderen die oefeningen doen stimuleert enorm.”, vertelt fysiotherapeut en mede-initiatiefnemer Rogier Poot van het HagaZiekenhuis op Den Haag FM.

Voor iedereen

Iedere afdeling van het ziekenhuis kan gebruik maken van de tuin. Burgemeester Pauline Krikke opent de tuin donderdagmiddag.

Foto: Sonja Assenberg-Staarthof

Luister hier naar het interview met Rogier Poot op Den Haag FM.