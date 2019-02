Voormalig pornoster Bobbi Eden haakt en schnabbelt erop los

De voormalige pornoactrice Bobbi Eden is de komende maanden veel op tv te zien. Daarnaast is ze druk met haar nieuwe passie haken. In het najaar verschijnt haar derde haakboek.

Op het moment is de Haagse druk bezig met de opnames van de NPO-programma’s Vier Handen op een Buik en het nieuwe The Big Escape. Deze week werd bekend dat ze komend voorjaar ook schittert in het nieuwe seizoen van It Takes Two, op SBS. Eden is ook nog bezig met een nieuw programma voor vrouwenzender TLC. “Daar kunnen we nog niks over zeggen”, zegt echtgenoot en manager Mark Laurenz tegen Den Haag FM.

Het eerste tv-optreden van Bobbi in 2019 is over anderhalve week. Op 4 maart is de eerste aflevering van The Big Escape te zien. Naast Bobbi Eden doen ook de in Den Haag geboren acteur Harry Piekema en ras-Hagenaar Dennis Weening mee.

