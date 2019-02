ADO Den Haag keurt vandalisme in Amsterdam af: “Respectloos en triest”

ADO Den Haag distantieert zich van de gebeurtenissen die in de nacht van donderdag op vrijdag op diverse locaties in Amsterdam hebben plaatsgevonden. In aanloop naar de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax zijn in Amsterdam ramen, deuren en muren beklad met verf en graffiti. De actie lijkt te worden opgeëist door ADO-supporters.

“Uiteraard hebben wij kennisgenomen van het vandalisme in Amsterdam. Wij keren ons als club nadrukkelijk tegen deze onbegrijpelijke acties. Het is respectloos en triest”, reageert algemeen directeur Mattijs Manders van ADO Den Haag op de website van de club. “Het is vanzelfsprekend dat wij met ADO Den Haag afstand nemen van deze gebeurtenissen, die we sterk afkeuren, maar we vinden het belangrijk om dat ook via deze manier te benadrukken.”

Op het Instagramaccount van awaydays_fcdh staan foto’s en filmpjes van de bekladdingen die zijn aangebracht in Amsterdam. Leuzen als ‘Anti 020’, ‘FCDH’ en ‘070’ met graffiti op muren en deuren gespoten. Ook is er met groene en gele verf op ruiten gegooid op het Amsterdamse Café Betondorp. Ook verschillende bushaltes en het oorlogsmonument De Dokwerker moesten eraan geloven. De politie onderzoekt wie voor het vandalisme verantwoordelijk is.

Ook het Café Betondorp in Amsterdam-Oost is slachtoffer geworden van de ADO aanhang die vannacht in Amsterdam diverse vernielingen heeft aangericht. Politie is nu bezig met sporenonderzoek. pic.twitter.com/KrxxTk7MKG — Robby Hiel (@PersburoUNN) 22 februari 2019

Foto: Awaydays_FCDH Instagram