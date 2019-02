ADO-supporters houden huis in Amsterdam

Vier de lente bij boekhandel RODA in Piet Heinstraat

In aanloop naar de altijd beladen wedstrijd ADO Den Haag – Ajax van aanstaande zondag heeft een aantal Haagse voetbalsupporters in de nacht van donderdag op vrijdag op meerdere plekken in Amsterdam borden, bouwwerken en muren beklad.

Onder meer een Amsterdams café, diverse garagedeuren en verkeersborden zijn door de ADO-fans met graffiti en verf onder handen genomen. Het resultaat van de bekladdingen wordt met trots gedeeld op het Instagram-account awaydays_fcdh met de lichtelijk provocerende tekst “Tot zondag joe”. Dat laatste verwijst hoogstwaarschijnlijk naar de demonstratie, die de Ajaxsupporters tijdens de wedstrijd van zondag willen houden in Den Haag.

De fans uit Amsterdam willen demonstreren tegen het besluit van Krikke om opnieuw geen fans uit Amsterdam toe te laten bij de uitwedstrijd tegen ADO. Ze zeggen op sociale media dat ze met 249 man in vijf bussen naar Den Haag komen. Het protest moet beginnen om 12.15 uur, als beide clubs aftrappen in het stadion, en zal de hele wedstrijd duren.

Iedereen mag demonstreren

Burgemeester Pauline Krikke liet dinsdag weten het protest toe te laten. “Ik snap dat deze demonstratie gevoelig ligt bij sommige mensen in Den Haag. Maar uiteindelijk geldt in dit land het grondrecht dat iedereen mag demonstreren voor haar of zijn zaak, waarbij wij goed kijken naar de veiligheid en de openbare orde.” Ze gaat nog samen met de politie op zoek naar een geschikte locatie waar de demonstratie kan plaatsvinden.

