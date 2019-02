Festival Krokuskabaal zorgt voor culturele voorjaarsvakantie

Burgemeester Krikke in overleg met politie en OM over ADO-vandalisme

In bibliotheken en theaters verspreid over de hele stad is dit weekend de aftrap van het festival Krokuskabaal. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen Cultuuranker, daar worden voor kinderen van alle leeftijden evenementen georganiseerd voor een culturele voorjaarsvakantie.

De eerste activiteiten staan zaterdagochtend vanaf 9.30 uur gepland met zang en dans voor de allerkleinsten. Tussen de middag organiseert ieder Cultuuranker De Bammetjesbar, waar kinderen zelf hun boterham mogen ontwerpen en opeten. ’s Avonds zijn er diverse film en theatervoorstellingen te bezoeken.

Festival Krokuskabaal duurt tot en met vrijdag 1 maart. Kijk voor meer informatie op de website van Krokuskabaal.

Luister vrijdagmiddag om 16.00 uur naar bijdragen van de verschillende Cultuurankers op Den Haag FM.