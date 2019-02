Gemeente is op zoek naar Hagenaars om stemmen te tellen

De gemeente is op zoek naar Hagenaars om de stemmen van de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen op 20 maart te tellen. Het tellen van de stemmen gebeurt dit jaar op een andere manier, namelijk in twee telrondes.

Op de avond van 20 maart worden de stemmen per partij geteld, maar de stemmen per kandidaat zijn de volgende dag aan de beurt. “Met dit telproces neemt niet alleen de betrouwbaarheid van de uitslag verder toe, maar wordt ook de transparantie vergroot, omdat iedereen kan komen kijken bij de centrale telling”, aldus burgemeester Pauline Krikke in het ADHC.

Er zijn meer dan duizend mensen nodig om de stemmen in de twee sessies te tellen. De gemeente is nog op zoek naar Hagenaars die mee zouden willen tellen en vraagt ze zich te melden.