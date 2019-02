Hard Rock Café volgend jaar op Scheveningse boulevard

Paulien van Deutekom Foundation zamelt geld in voor longkankeronderzoek

Op de vernieuwde Noordboulevard in Scheveningen komt volgend jaar een vestiging van Hard Rock Café, meldt de Telegraaf.

Het filiaal van de Amerikaanse restaurantketen komt ter hoogte van het Carlton Beach Hotel. Horecatycoon Laurens Meyer wordt er de baas. “Het wordt een heel bijzonder gebouw: als een golf die uit zee komt”, vertelt Meyer in de Telegraaf. “Ter hoogte van het Carlton Beach Hotel komt een losstaand paviljoen dat half op het strand en half op de boulevard komt te liggen.”

Het idee om een groot filiaal van het café in Scheveningen te openen zit al langer in Meyers hoofd. “Dit wordt het mooiste Hard Rock Café van Nederland. Nee, van Europa”, zei Meyer eerder in horecamagazine Entree.

Foto: Hard Rock Café Praag