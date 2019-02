Kunstlicht: ‘History is His Story’, ‘Onder het melkwoud’ en ‘Vincent Rietveld gaat voor goud’

Toneelstuk over Duindorp dit voorjaar in Koninklijke Schouwburg

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de expositie ‘History is His Story’ rond kunstenaar Sun Ra (foto) bij presentatie-instelling Nest, aan het stemmenspel ‘Onder het melkwoud’ bij Branoul, en aan de theatervoorstelling ‘Vincent Rietveld gaat voor goud’ van De Warme Winkel.

Herman Poole Blount liet zich graag Sun Ra noemen, naar de oude Egyptische god van de zon. De Amerikaan stelde dat hij van het ‘Engelenras’ was, en niet van de aarde maar van Saturnus afkomstig. Presentatie-instelling Nest toont tot half april een groepsexpositie rond de kunstenaar, visionair en musicus. In Kunstlicht vertellen Heske ten Cate van Nest en performancekunstenaar/dichter Dean Bowen over Sun Ra en over de oogverblindende, goudomrande tentoonstelling.

Het Haagse vestzaktheater Branoul wekt de komende weken Dylan Thomans’ meesterwerk ‘Onder het melkwoud’ tot leven. Het hoorspel over beroemde nacht van Llareggyb is in handen van Bob Schwarze en consorten een live stemmenspel voor drie voordrachtskunstenaars met, naast muziek, geluid en zang… een ‘gerauschmacher’.

Prijzen winnen

Terwijl de prijzenkast van het collectief De Warme Winkel langzaam volstroomt, staat Vincent Rietveld op persoonlijk vlak nog droog. Daar probeert hij met de voorstelling ‘Vincent Rietveld gaat voor goud’ verandering in te brengen. Volgens hem is er maar één manier om je aan de levenssoep van middelmatigheid te onttrekken: prijzen winnen. De voorstelling is vrijdag te zien in de Koninklijke Schouwburg.

In Kunstlicht ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander en de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.