Mindy Howard in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is in het radioprogramma Mediamix astronautentrainer Mindy Howard te gast. Howard is oprichter van Inner Space Training, een bedrijf dat zich richt op het psychologisch voorbereiden van toekomstige ruimte-toeristen.

Of iemand lichamelijk geschikt is voor een ruimtereis, is makkelijk te achterhalen maar of iemand het geestelijk aankan is een heel andere vraag. De toerist wil natuurlijk niet in paniek raken of erger. We gaan in gesprek met Mindy om meer te weten te komen over haar droom en over haar bedrijf. Daarnaast speelt ze ook in een band en ze zal, samen met Mimi Zomerhuis-Amghar, een live optreden verzorgen.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.