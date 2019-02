Spuigasten over financiële crisis en aanpak werkloosheid

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de financiële crisis en de plannen van het stadsbestuur van Den Haag om de werkloosheid aan te pakken.

De Tweede Kamer debatteerde deze week over de getrokken lessen na de financiële crisis. Het was in september 2018 tien jaar geleden dat de financiële crisis losbarstte en Nederland in de grootste recessie belandde sinds de jaren 30. Hoe kan worden voorkomen dat dit opnieuw gebeurt? Het Haagse D66-Kamerlid Joost Sneller, tevens oud-gemeenteraadslid in Den Haag, is te gast.

De gemeente Den Haag probeert om 500 mensen extra uit de bijstand te helpen. Het gaat daarbij vooral om langdurig werklozen. Binnen twee jaar wil de gemeente dat met alle 27.000 mensen met een bijstandsuitkering een persoonlijk gesprek heeft plaatsgevonden, met als doel ze zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Het actieplan Werkoffensief +500 van de wethouders Rachid Guernaoui en Bert van Alphen werd deze week besproken in de Haagse gemeenteraadscommissie. Hoe wordt deze aanpak vanuit de politiek beoordeeld? De gemeenteraadsleden Erlijn Wenink (GroenLinks) en Sebastian Kruis (PVV) gaan in debat.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui. Iedereen is welkom: koffie en thee staan klaar.