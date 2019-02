STRAATVRAAG: Demonstratie AJAX-supporters in Den Haag

Meer in

In aanloop naar de altijd beladen wedstrijd ADO Den Haag – Ajax van aanstaande zondag heeft een aantal Haagse voetbalsupporters in de nacht van donderdag op vrijdag op meerdere plekken in Amsterdam borden, bouwwerken en muren beklad.

De aanleiding lijkt dat fans uit Amsterdam willen demonstreren tegen het besluit van Krikke om opnieuw geen fans uit Amsterdam toe te laten bij de uitwedstrijd tegen ADO. Ze zeggen op sociale media dat ze met 249 man in vijf bussen naar Den Haag komen.