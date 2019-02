Kunstlicht: ‘History is His Story’, ‘Onder het melkwoud’ en ‘Vincent Rietveld gaat voor goud’

Toneelstuk over Duindorp dit voorjaar in Koninklijke Schouwburg

Theatermaker Erik de Vroedt maakt een toneelstuk gebaseerd op Duindorp genaamd ‘De Wereld Volgens John’. De voorstelling is een spin-off van toneelsensatie The Nation waarin vooroordelen over de Schilderswijk werden behandeld.

Het verhaal gaat over John Landschot, een radiomaker uit Duindorp die een talkshow heeft over gebeurtenissen in de stad, een vreugdevuur op het Duindorpse strand speelt hierin een prominente rol. “Het idee kwam eigenlijk na afloop van The Nation”, zegt De Vroedt op Den Haag FM. “John Landschot had een bijrolletje in die serie maar ik vond dat hij te weinig aan bod kwam.”

De première van De Wereld Volgens John is op zaterdag 20 april in de Koninklijke Schouwburg. Daarna gaat de voorstelling toeren door Nederland.

Foto: Stephan Burgwal

Luister hier naar het interview met Erik de Vroedt op Den Haag FM.