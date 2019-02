ADO-supporters houden huis in Amsterdam

Twee Haagse scholen genomineerd voor ‘Sportiefste school van Nederland’

Meer in

Basisscholen OBS Houtrust uit de Vogelwijk en SO de Piramide aan de Melis Stokelaan zijn genomineerd voor de titel ‘Sportiefste school van Nederland’. De prijsuitreiking is op woensdag 10 april in Sportcampus Zuiderpark.

Voor de prijs zijn 8 scholen uit heel Nederland genomineerd. De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en NOC*NSF organiseren de verkiezing voor de zevende keer. Voor het eerst wordt er nu een prijs gegeven voor de sportiefste basisschool en een aparte voor de sportiefste school voor speciaal (basis)onderwijs.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle Hagenaars voldoende sporten en bewegen om fit en gezond te blijven. Daarom worden Haagse scholen gestimuleerd om veel aandacht te besteden aan sporten en bewegen. De basisscholen OBS Houtrust en SO Piramide zijn dan ook een mooi voorbeeld voor andere scholen.