Vier de lente bij boekhandel RODA in Piet Heinstraat

De nieuwe kantoorboekhandel RODA, open sinds oktober, geeft vanaf nu iedere laatste zondag van de maand een themafeest. Komende zondag, 24 februari, is de eerste editie met als thema ‘Vier de Lente’.

“Het wordt een gezellig feestje voor jong en oud”, zegt eigenaar Milan Roda op Den Haag FM. Voor de jongeren is er een meet en greet met YouTuber SaarSunshine. Daarnaast zijn er diverse muzikale optredens en kan er Paco Sako, een alternatief schaakspel, gespeeld worden met bedenker Felix Albers.

Het volgende thema kon Milan ook alvast bekend maken. “De laatste zondag van maart valt midden in de boekenweek, dus dat zal het thema worden van maart.” Vier de Lente is zondagmiddag vanaf 13.00 uur bij boekhandel RODA in de Piet Heinstraat. Het feest duurt tot 18.00 uur.

Luister hier naar het interview met Milan Roda op Den Haag FM.