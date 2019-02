Winkelgebied Goudsbloemlaan krijgt grootste afvalsorteerstraat van Den Haag

Gemeente is op zoek naar Hagenaars om stemmen te tellen

Veertien ondergrondse afvalbakken voor glas, papier, textiel, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken op één plek. Bij winkelcentrum Goudsbloemlaan wordt zaterdag de grootste afvalsorteerstraat van Den Haag geopend door wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid).

“Steeds meer mensen in Den Haag willen hun afval scheiden. Het is belangrijk om hen daarbij te helpen om dit op zo’n makkelijk mogelijke manier te doen. Met deze afvalsorteerstraat kunnen buurtbewoners al hun gescheiden afval op een plek kwijt,” aldus Van Tongeren.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat alle Haagse wijken een afvalsorteerstraat krijgen. De gemeente streeft er naar dat elke inwoner binnen ongeveer 400 meter van zijn of haar voordeur afval gescheiden weg kan gooien. Van Tongeren: “Zo werken samen met bewoners aan een aantrekkelijke en groene stad.”

Afvalloterij

Tijdens de feestelijke opening krijgen buurtbewoners informatie over afval scheiden en vindt er een afvalloterij en een workshop ‘trommelen op rommel’ plaats.

Foto: Gemeente Den Haag