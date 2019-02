Ajacieden demonstreren zondag op het Malieveld

De aangekondigde demonstratie van Ajax-supporters is zondag, tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag, op het Malieveld. Dat meldt voorzitter Jacob Bernard van de supportersclub AFCA van Ajax.

De supporters willen demonstreren tegen het besluit van burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax. Duels tussen Ajax en ADO worden sinds 2006 zonder supporters van de uitspelende club afgewerkt. Reden voor dat besluit was een gewelddadige bestorming van een supportershonk van ADO door hooligans van Ajax.

Afgelopen jaar voerde de burgemeester meerdere gesprekken met ADO, Ajax, de KNVB en de politie om te kijken of de Ajacieden weer welkom waren. In november besloot ze dat dit toch niet het geval was.

Supportersclub verbaasd

Niet alleen Bernard, maar ook Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging Haagsche Bluf begrijpt het besluit niet. “Er is ze verleden jaar een worst voorgehouden door Krikke. Er hebben inderdaad heel veel gesprekken plaatsgevonden en er is een plan van aanpak opgesteld. Alleen Krikke heeft in november toch besloten dat ze niet welkom zijn”, aldus Van Leeuwen.

Volgens Bernard wordt het zondag een rustige demonstratie. “We hopen dat er nog verdere gesprekken komen, dan ga je niet je eigen ruiten ingooien. Wij vinden dat er met uit-supporters gespeeld moet worden.”

