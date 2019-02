D66-Kamerlid over demonstratie Ajacieden in Den Haag: “Ook voetbalhooligans hebben grondrechten”

Buitenexpositie van topfotografen op Lange Voorhout

Meer in

Op het Lange Voorhout is vanaf zaterdag de buitenexpositie ‘National Geographic Masters of Photograpy’ te zien. Foto’s van de mens, dieren en landschappen zijn afgebeeld op grote digitale borden.

De buitententoonstelling bestaat uit zes displays van meer dan twee meter hoog die in totaal 22 foto’s laten zien. De tentoonstelling wordt op 26 februari om 16.00 uur officieel geopend door wethouder Robert van Asten. Ook National Geographic fotograaf Jasper Doest zal daarbij aanwezig zijn.

De expositie is te zien tot en met 22 april op het Lange Voorhout. ‘Masters of Photography’ is een samenwerkingsverband tussen het Museon en National Geographic, de Gemeente Den Haag en het Museumkwartier Den Haag.

Foto: Joel Sartore