D66-Kamerlid over demonstratie Ajacieden in Den Haag: “Ook voetbalhooligans hebben grondrechten”

Het Haagse Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) vindt het goed dat Ajax-supporters zondagmiddag op het Malieveld in Den Haag kunnen demonstreren. De D66’er was zaterdagochtend te gast in het politieke radioprogramma Spuigasten van Debatmeester op Den Haag FM.

Zo’n 250 Ajax-supporters zullen zondag tijdens de voetbalwedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax demonstreren tegen het besluit van burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd. “Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Daar moet je niet zomaar aan komen”, zei Sneller.

In aanloop naar de wedstrijd hebben ADO Den Haag-supporters in Amsterdam muren, ramen en deuren besmeurd met graffiti en verf. Hij vindt niet dat door de ontstane onrust de demonstratie moet worden afgeblazen. Sneller: “De politie kan samen met de burgemeester de onrust inschatten. Je moet het zo goed mogelijk in goede banen leiden, maar om het recht van demonstratie in te perken – omdat je daar nu al bang voor bent, zonder concrete aanwijzing – gaat te ver.”

“We hebben grondrechten en gelukkig hebben ook voetbalhooligans die rechten. Het is niet aan ons om dat zomaar in te perken. We hebben daar goede regels voor en ik vertrouw het oordeel van de burgemeester daarin.”