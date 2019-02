D66-Kamerlid over extra kosten Haagse ministeries: “Ongelofelijk”

D66-Kamerlid over demonstratie Ajacieden in Den Haag: “Ook voetbalhooligans hebben grondrechten”

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zijn samen jaarlijks tonnen kwijt aan de huur van externe vergaderruimtes, omdat er in het eigen, gloednieuwe pand te weinig plek is. Dat blijkt uit documenten die EenVandaag heeft verkregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het Haagse Tweede Kamerlid Joost Sneller (D66) vindt het “ongelofelijk”, zei hij in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Het huren van externe vergaderzalen kostte beide ministeries in het eerste halfjaar van 2018 ruim 560.000 euro, 230.000 euro meer dan toen de departementen nog in hun oude, kleinere behuizing zaten. Ook de cateringkosten liggen fors hoger.

Sneller: “Je denkt dat de soap rondom de nieuwbouw niet gekker kan worden en dan wordt er weer een hoofdstuk aan toegevoegd. We hadden al de liften die niet werkten, de zwarte muren die beangstigend waren en de trappen die gevaarlijk waren. Dit is eigenlijk ongelofelijk. Je kijkt toch van tevoren: hoeveel ruimte hebben we nodig? En wat is goed omgaan met belastinggeld? Als je dan zoveel extra extern moet inhuren, dan is dat natuurlijk zonde.”