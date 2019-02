Paul van Vliet komt met meerdere uitdrukkingen in Dikke van Dale

Meerdere uitdrukkingen van de Haagse cabaretier Paul van Vliet worden opgenomen in de Dikke Van Dale. Dat heeft maker van het woordenboek Ton den Boon vrijdag bekendgemaakt in het programma Volgspot.

Als voorbeeld noemt de hoofdredacteur Den Boon de quote ‘te groot voor de poppen, te klein voor de kerels’ uit het iconische lied Meisjes van dertien. Ook de uitdrukking ‘Vragen? Geen vragen!’ is populair geworden buiten het cabaret van Van Vliet, stelt Den Boon.

Maar de beste uitspraak is volgens de maker van de Van Dale de uitdrukking ‘leuke dingen voor de mensen’. “Deze term tref je zeker wekelijks aan in een krant; dat is zo gangbaar geworden dat het tot het vaderlandse idioom is gaan behoren.”

Van Vliet reageert verrast op het nieuws enbevestigt tegen Omroep West de oorsprong van de uitspraken “Ja, die zijn inderdaad van mij ja. Hartstikke leuk. Ik had echt geen idee. Totale verrassing.”