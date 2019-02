Tot woensdagochtend geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam

Van zaterdag 23 tot en met woensdag 27 februari rijden er geen treinen tussen Den Haag en Rotterdam. De komende vier dagen zijn er werkzaamheden bij Schiedam waardoor het traject is afgesloten.

Er worden zeven wissels vervangen aan het spoor tussen de Den Haag en Rotterdam. Deze werkzaamheden aan het spoor rond Schiedam beginnen zaterdag 23 februari om 1.00 uur en zijn klaar op woensdag 27 februari om 5.10 uur. Ook tussen Den Haag Laan van NOI en Den Haag HS rijden geen treinen in verband met werkzaamheden.

Reizigers tussen Den Haag en Rotterdam zullen rekening moet houden extra reistijd tijdens de werkzaamheden. Zo kunnen reizigers omreizen via Gouda, metrolijn E gebruiken of de trein naar Schiedam nemen en daar over stappen op de NS-bus of de metro naar Rotterdam Centraal. Volgens de NS bedraagt de extra reistijd vijftien tot 30 minuten.

Foto: Daan de Ligt