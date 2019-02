ADO Den Haag ruim onderuit ondanks sterk begin

ADO Den Haag heeft de thuiswedstrijd in de Eredvisie tegen Ajax met ruime cijfers verloren. Ondanks een goed begin werd het in het uitverkochte Cars Jeans Stadion 1-5.

In de 37ste minuut kwam ADO nog op een 1-0 voorsprong door een mooi doelpunt van Abdenasser El Khayati. Lang kon de thuisclub niet genieten van deze voorsprong want een minuut later scoorde Donny van de Beek al de gelijkmaker. Vlak voor rust kwamen de bezoekers via een penalty op 1-2.

In de tweede helft liepen de Amsterdammers uit naar een eenvoudige overwinning. ADO Den Haag staat na 23 wedstrijden op de plaats 11 met 27 punten.