Een gewonde bij steekpartij in café aan Parallelweg

Bij een steekpartij in een café aan de Parallelweg is in de nacht van zaterdag op zondag een gewonde gevallen. Een man zou gestoken zijn met een mes.

Het slachtoffer is nagekeken in een ambulance en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand aangehouden.

Volgens ooggetuigen zou in het café het vermoedelijk steekwapen zijn gevonden en door agenten meegenomen. Het pand is verzegeld. De politie zal later een onderzoek instellen naar de toedracht van de steekpartij.