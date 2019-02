Melissa Etheridge en Di-rect in De Nieuwe Van Nierop

Paul van Vliet komt met meerdere uitdrukkingen in Dikke van Dale

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Melissa Etheridge en Di-rect (foto).

Zowel Di-rect als Anouk hebben een nieuwe single. Gelukkig hoeft er niet gekozen te worden, zondagavond hoor je ze allebei, want dan draaien we tussen 21-22 uur enkel verse releases. Bijvoorbeeld ook van één van de voorgangers van Anouk; de rockzangeres Melissa Etheridge die eind jaren ’80 doorbrak.

Meer releases zijn er van Jason Derulo, Aldous Harding, Gary Clark Jr, P!NK, Yola en bijzondere duetten tussen James Bay en Julia Michaels en tussen Rain Phoenix en oud-REM-zanger Michael Stipe. Tevens hoor je de vier banjo-spelende vrouwen van Our Native Daughters met hun ode aan de Afro-Amerikaanse historie.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).