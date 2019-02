Brand bij antiekwinkel in Bankastraat

Bij antiekwinkel J.J. Muiselaar aan de Bankastraat heeft vrijdagavond een schoorsteenbrand gewoed. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. De brand was rond 23.00 uur geblust.

De eigenaar waarschuwde de brandweer toen hij rook in het pand zag. Hij woont boven zijn antiekwinkel en ontdekte dat de pijp van de open haard brand had veroorzaakt. De schoorsteenpijp, die door het huis naar boven liep, werd waarschijnlijk erg heet en was met hout in aanraking gekomen, laat de brandweer weten.

Tijdens het blussen moest de brandweer ook een deel van de muur slopen. Zo kon de brandweer voorkomen dat er brandresten achterbleven. De antiekwinkel is gevestigd in een monumentaal pand. In de omliggende panden, waar onder andere een café is gevestigd, hoefde niemand geëvacueerd te worden. Wel kan de eigenaar voorlopig nog niet terug zijn woning in.