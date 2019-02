Dankzij een lunch een hennepkwekerij oprollen

Hoe weet je als wijkagent wat nou er speelt onder de bewoners? Dan ga je natuurlijk bij ze lunchen! Wijkagent Chiel Lentz in de Vruchtenbuurt eet zijn boterham regelmatig bij buurtbewoners. Via social media vraagt hij bewoners bij wie hij deze keer langs mag komen. Het idee heeft hij afgekeken van zijn Rotterdamse collega, bij wie het allemaal is begonnen.