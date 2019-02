Fietser overleden bij ongeluk met vrachtwagen op President Kennedylaan

Een fietser is maandagavond overleden bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. De botsing vond plaats op het kruispunt van de President Kennedylaan en de Stadhouderslaan. Dat meldt de politie via Twitter.

Politie doet onderzoek naar #verkeersongeval met dodelijke afloop tussen vrachtwagen en fietser op de #PresidentKennedylaan #DenHaag. Getuige geweest? Bel 0900-8844. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) February 25, 2019

Over de toedracht is nog niets bekend. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Daarom roept de politie getuigen van het ongeval op om zicht te melden.