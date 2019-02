HIJS Hokij staat geen publiek van AHOUD Devils Nijmegen meer toe

Bij de thuiswedstrijden van Haagse ijshockeyclub HIJS Hokij tegen de Nijmegen Devils zijn voorlopig geen supporters uit Nijmegen welkom. Dit besluit is maandag in overleg met HIJS Hokij, de Nederlandse IJshockeybond en de politie genomen. Tijdens de bekerfinale tussen de clubs in De Uithof liep het behoorlijk uit de hand.

HIJS Hokij speelt dinsdag al een thuiswedstrijd tegen de Nijmeegse Devils. “Om het zekere voor het onzekere te nemen is besloten deze maatregel te nemen”, vertelt Patrick de Vries van Fanclub HIJS Den Haag tegen Den Haag FM. “Deze maatregel duurt het hele reguliere seizoen, maar waarschijnlijk ook tijdens de play-offs.” Tijdens de bekerfinale van 3 februari waren er vernielingen, vechtpartijen en er werden rookbommen gegooid.

HIJS-supporters die dinsdag naar de wedstrijd willen kijken kunnen hun toegangskaart, op vertoon van een identiteitskaart, aan de kassa kopen. “Helaas voor de echte Nijmeegse supporters, maar de goeden moeten even onder de kwaden lijden”, schrijft de ijshockeyclub op haar website.

Foto: HIJS Hokij

Luister hier naar een interview met Patrick de Vries op Den Haag FM.