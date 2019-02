Trainer is trots op Haags breakdancetalent India Sardjoe

India Sardjoe, ook wel bekend als B-girl India, is zaterdag in de kwartfinales gestrand van het Jeugd WK Breakdance in Parijs. “We waren al trots op haar toen ze Nederlands kampioen werd, maar deze hoge notering op het WK is een kers op de taart”, vertelt haar trainer Ton Steenvoorden op Den Haag FM.

India begon vier jaar geleden met breakdance en in december vorig jaar werd ze Nederlands kampioen. “Ik acht de kans ook heel groot dat India aan de Olympische spelen van 2024 kan meedoen”, vertelt Ton. De organisatie van de zomerspelen in Frankrijk heeft namelijk bekend gemaakt breakdance een Olympische discipline te willen maken. “Het Internationaal Olympisch Comité moet nog hun plasje erover plegen, maar de kans is klein dat het niet doorgaat.”

De reacties op breakdance als een Olympische sport zijn wisselend, met name omdat het de breakdance als kunstvorm kan schaden. “Dat is iets waar we als community voor moeten waken. Het is meer dan een sport, er schuilt een hele cultuur achter. Ik ben vooral blij met de kansen die het de Haagse talenten zoals India kan brengen”, aldus Steenvoorden.

Luister hier naar het interview met Ton Steenvoorden op Den Haag FM.