Zeehond komende tijd vaker te zien op Haags strand

Het gaat goed met de zeehondenpopulatie in de Noordzee. Tijdens het zonovergoten weekend werden er op het strand van Scheveningen meerdere dieren gespot. Dit zal de komende tijd vaker voorkomen, vermoedt coördinator strandingen Arnout de Vries van het Zeehondencentrum Pieterburen tegen Den Haag FM.

In de Noordzee komen twee soorten voor: De gewone en de grijze zeehond. “We nemen altijd even een kijkje om te zien hoe de beesten eraan toe zijn”, zegt Huib den Heijer van de dierenambulance tegen Den Haag FM. ” Als er niks aan de hand is laten we ze lekker liggen. Maar zodra we zien dat er jongen bij zijn proberen we ze weer terug te sturen naar zee.” De gewone zeehonden krijgen hun jongen in deze tijd van het jaar.

De dierenambulance waarschuwt nadrukkelijk om geen selfies te maken met de zeehonden, die hierdoor gestrest raken. “Laat ze gewoon met rust. Het zijn wilde dieren die niet gewend zijn aan mensen”, zegt Huib. Mocht je zeehonden aantreffen op het strand, waarschuw dan altijd de dierenambulance.

Luister hier naar een interview met Arnout de Vries op Den Haag FM.