ADO-scouts op zoek naar nieuw talent op Jonger Oranje Talentendag

Voor 160 jonge Haagse voetballertjes was het een spannende dag vandaag. Zij deden mee aan de Jonger Oranje Talentendag op het voetbalveld van V.U.C. Deze editie waren er vijf scouts van ADO aanwezig, dus iedereen deed flink zijn best. “Ik wil graag gescout worden, maar ik ben wel zenuwachtig”, vertelt een jonge speler.

Aan de scouts van ADO de taak om alle voetballertjes te beoordelen. “Je kijkt als eerst hoe iemand fysiek is, dus klein, groot, sterk et cetera. Daarna kijken we hoe goed diegene met de bal overweg kan, maar ook wat iemand doet zodra er even geen bal in de buurt is. Of diegene betrokken is bij het spel of niet”, zegt ADO scout Jimmy Spaans.

De Jonger Oranje Talentendag wordt sinds 2008 op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd. Inmiddels werkt de organisatie samen met verschillende profclubs, waaronder ADO, PSV en AZ. ‘Vroeger was het niet zo dat er zomaar een scout langs de zijlijn stond. Je moest dus echt geluk hebben. Door de scouts nu prominent op het veld te neerzetten hopen we dat jong talent eerder gezien wordt’, zegt Joey Koetsier van de organisatie.