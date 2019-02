Surfschool is klaar met aantijgingen ‘oneerlijke concurrentie’

Den Haag Doet: Volg een vrijwilligerstraining bij Stichting Yasmin

Den Haag FM maakt de komende maanden een serie portretten van Haagse vrijwilligers. We werken daarvoor samen met Den Haag Doet, de vacaturebank voor vrijwilligerswerk in Den Haag en aanbieder van een groot aantal workshops en cursussen voor vrijwilligers.

Tjalina Nijholt en Justin Verkijk gaan op bezoek bij een Haagse Held, een vrijwilliger die zich belangeloos inzet bij een organisatie. Want vrijwilligerswerk is nuttig, maar vaak ook leerzaam en gewoon leuk om te doen!

In deze aflevering zijn we te gast bij Rozemarijn van de Kerk en Vandana Kipersadsing. Zij vertellen over de vrijwilligersacademie van Den Haag Doet.