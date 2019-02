DJ Sam Feldt eerste headliner Bevrijdingsfestival Den Haag

De Brabantse DJ Sam Feldt staat als Ambassadeur van de Vrijheid op het Bevrijdingsfestival op het Malieveld. Samen met mede-ambassadeurs Maan en Kraantje Pappie vliegt hij op zondag 5 mei per helikopter langs de verschillende festivals.

DJ Sam Feldt, bekend van zijn hits ‘Show me love’ en ‘Where’s my love’, zit in de helikopter die dit jaar onder meer naar Den Haag vliegt. Feldt staat om 22.15 uur geprogrammeerd op het Malieveld. “Op 5 mei wil ik natuurlijk gewoon goede, lekkere shows geven, maar hopelijk komt de boodschap achter deze datum ook over bij het publiek: we mogen blij zijn dat we zonder onderdrukking zijn opgegroeid”, aldus Sam Feldt.

De volledige programmering van het Bevrijdingsfestival Den Haag en de Haagse vrijheidsweken, die op 12 april van start gaan, wordt bekendgemaakt op donderdag 14 maart.

Foto: Richard Mulder