Groep De Mos en 50PLUS Den Haag gaan samenwerken

De fracties van Groep De Mos/ Hart voor Den Haag en 50 PLUS Den Haag gaan samenwerken in de Haagse gemeenteraad. Dat hebben partijleiders Richard de Mos en Henk Krol van 50PLUS dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De twee fracties blijven bestaan, maar gaan wel intensief samenwerken. Richard de Mos noemde de samenwerkende fracties “de extra grootste partij van Den Haag”. Samen hebben de partijen negen zetels in de Haagse gemeenteraad.

“Groep De Mos is de grootste coalitiepartij met acht zetels, wij zijn een éénpitter. Wil je meer bereiken dan is de grootste coalitiepartij de beste partner die je daarbij kunt hebben. Samen met De Mos kunnen we meer bereiken dan mogelijk was in samenwerking met oppositiepartijen,” vertelde 50PLUS-fractievoorzitter Frans Hoynck van Papendrecht op Den Haag FM.

Foto: Ivar Lingen

Luister hier naar het interview met Frans Hoynck van Papendrecht van 50PLUS Den Haag op Den Haag FM